Baiersbronn Gemeinsam geht es in den Advent

Ebenso zu hören ist der Unterstufenchors des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums. Chorleiter Tobias Jost und seine Schüler werden den Abend nutzen, um vor großem Publikum ihr Repertoire zu präsentieren. Bereits bei früheren Auftritten mit dem Sängerbund wurde der Schulchor mit Begeisterung und viel Applaus aufgenommen.

Mit einer bunten Mischung aus Besinnlichem und Fröhlichem, Altem und Neuem, deutsch- und englischsprachigen Liedern wollen der Sängerbund Baiersbronn und der Gesangverein Tonbach mit ihrem Gemeinschaftskonzert auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit musikalisch einstimmen.

Eintrittskarten auch bei den Chormitgliedern erhältlich

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für sechs Euro bei Bücher-Burkard, Mohr Schmuck und Trauringe in Baiersbronn, in der Volksbank-Filiale in Tonbach, an der Abendkasse für sieben Euro und bei den Chormitgliedern erhältlich.