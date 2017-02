Baiersbronn Gemeinde gewinnt Konzert mit Sportfreunden Stiller

Ganz schön spannend wurde es gestern bei der "SWR3-Städte-Challenge". Schon ab dem frühen Morgen herrschte Wettbewerbsstimmung im Baiersbronner Rathaus. Um 13.40 Uhr dann war das Ergebnis da: Baiersbronn hat bei der Challenge ein "Hautnah-Konzert" mit den Sportfreunden Stiller gewonnen und sich damit gegen die Städte Boppard und Wörth am Rhein durchgesetzt. Die Sportfreunde Stiller, dreifache Echo-Gewinner, feierten 2016 das 20-jährige Bestehen ihrer Band und sind mit Hits wie "Tage wie dieser" und "Applaus, Applaus" eine der bekanntesten deutschen Bands, so der SWR. Bei der Städte-Challenge galt es, 15 Musiktitel zu erkennen, beziehungsweise zu erraten, denn die Musiktitel wurden nur ganz kurz angespielt. Pro Titel und pro Interpret gab es jeweils einen Punkt – 30 waren insgesamt möglich. Mit zehn Punkten holte sich Baiersbronn den Sieg. Und für den haben viele an einem Strang gezogen.

"Das ganze Rathaus brummt wie ein Bienenstock", hatte Bürgermeister Michael Ruf am Morgen im Radio erklärt, als Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, der Gemeindewerke und der Baiersbronn Touristik ihrer Aufgabe entgegenfieberten. "Und auch die Schulen haben mitgeholfen", so Ruf im Gespräch mit unserer Zeitung. Und noch viele andere hätten das Rathausteam unterstützt, um die richtigen Lösungen zu finden.

Ob per WhatsApp, per Facebook, per Telefon oder E-Mail – im Rathaus war jede Hilfe willkommen. Es seien auch Schüler gekommen, um ihre Ergebnisse zu bringen, erzählt Ruf. Aus rund 40 Liedern, die von den verschiedenen Mitratern angegeben worden waren, suchte das Rathausteam 15 aus und gab sie als Lösung weiter.