Baiersbronn Gekonnt und gefühlvoll musiziert

Lilli Heinle, Klavierlehrerin an der Jugendmusikschule Baiersbronn, bekam bei dem Adventskonzert ein besonderes Abschiedsgeschenk ihres scheidenden Schülers Magnus Reichel. Er komponierte zum Abschied ein Stück, das er ihr widmete. Merklich gerührt dankte Lilli Heinle für dieses besondere Geschenk. Theresa Braun, die bei dem Konzert die einzige Nicht-Klavierspielerin war, spielte gefühlvoll und gekonnt auf ihrer Klarinette. Sie wurde von Lea Claus am Klavier begleitet. Die beiden trugen die Stücke "Air" von Johann Sebastian Bach sowie das "Ave Maria" von Charles Gounod vor. In eindrucksvoller Harmonie spielten Dana Junt, Xenia Mayer und Annika Vögele sechs-händig auf dem Klavier zwei Stücke von Manfred Schmitz.

Magnus Reichel wartet mit eigenen Kompositionen auf

Sören Riegraf, der bereits seit mehreren Jahren bei den Adventskonzerten im Waldheim mitspielt, wurde von Heimleiter Uwe Raible freundschaftlich als "Wiederholungstäter" begrüßt. Er spielte unter anderem das Stück "We are the Champions" von Queen und brachte damit viel Schwung in das Konzert. Magnus Reichel, der im Juli im Waldheim bereits einige seiner Werke vorgetragen hatte, brachte auch diesmal die Zuhörer mit von ihm selbst komponierten Stücken zum Staunen.