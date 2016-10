Baiersbronn Geisterstunde am Gymnasium

Unter der Leitung von Englischlehrer Wiland Irmscher hatten die Neuntklässler dafür am Nachmittag in aufwendiger Vorbereitung einen Teil des Schulhauses in ein Gruselkabinett aus Spinnweben, Skeletten und selbst gebastelten Grabsteinen verwandelt. Durch fantasievolle Verkleidungen und Bemalungen machten sich die Schüler gegenseitig zu den schauerlichen Bewohnern des "Haunted House" Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium.

Nach Anbruch der Dunkelheit öffnete dieses den bereits wartenden Besuchern seine Tore. Zahlreiche Schüler und Lehrer gruselten sich im "Walk of Fear", einem schaurigen Gang durch das Schulhaus, wo im Halbdunkel in allen Ecken viele unheimliche Gestalten lauerten.

Zur Stärkung der Nerven für eine weitere Gruselrunde luden die Neuntklässler anschließend in die gespenstisch geschmückte Mensa ein, wo verschiedene originelle Grusel-Snacks und Getränke zum Verkauf angeboten wurden. So brachte das "Haunted House" den Schülern auch in diesem Jahr nicht nur viel Spaß beim gemeinsamen Planen und Umsetzen ihrer Ideen, sondern auch den selbst verdienten Zuschuss zu ihrer im Sommer anstehenden Englandfahrt.