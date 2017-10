Baiersbronn Ganoven unterwegs – Tipps gegen Tricks

Immer wieder werden auch im Landkreis Freudenstadt Menschen Opfer von Straftätern. Zunehmend sind davon besonders auch Senioren betroffen, heißt es in der Ankündigung zu dem Vortrag. Mit unterschiedlichen Tricks und vorgetäuschten Anliegen versuchen die Täter, das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen und in die Wohnungen gelassen zu werden. Dabei zielen die Trickbetrüger in der Regel auf eines ab: die Hilfsbereitschaft von arglosen Menschen auszunutzen, um möglichst viel Bargeld abzukassieren. Kriminalhauptkommissar Uwe Schmid, Leiter der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Freudenstadt mit 37-jähriger Berufserfahrung, wird zum Thema "Ganoven unterwegs – Tipps gegen Tricks" referieren.

Anhand von aktuellen Beispielen macht er auf verschiedene "Maschen" aufmerksam. Außerdem gibt er Verhaltenstipps zum Schutz gegen Trickbetrug und Trickdiebstahl und geht auf Haustürgeschäfte und Kaffeefahrten, Gewinnmitteilungen und belästigende Telefonanrufe, Diebstahl und Raub ein.

Ferner informiert Schmid über den sicheren Umgang mit Bargeld und Kreditkarten sowie über praktische Maßnahmen zur Haus- und Wohnungssicherung.