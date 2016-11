Baiersbronn Führerschein im Fokus

Baiersbronn. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration und Flüchtlinge Freudenstadt und dem Freundeskreis Asyl Baiersbronn lädt die Gemeinde Baiersbronn zum zweiten Themencafé für geflüchtete Menschen ein. Termin ist am Freitag, 18. November, von 16 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Freudenstädter Straße 33 in Baiersbronn.