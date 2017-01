Baiersbronn Fatbike-Touren sind der neue Trend

Fatbikes gehören inzwischen mehr und mehr zum Angebot im Sortiment vieler namhafter Hersteller. Die Idee stammt aus Alaska. Mit den Fatbikes mit ihren bis zu knapp fünf Zoll breiten Reifen werden Winterlandschaften zum Radfahrerterrain. "Im bayerischen Raum gibt es bereits einige Anbieter und auch in Österreich, doch im Raum Nordschwarzwald sind wir die Ersten, die diese Touren mit den E-Fatbikes anbieten", freut sich Eric Bayer.

Für den Elektroantrieb habe man sich entschieden, da so jeder mitfahren könne, ob gut trainierter Sportler oder untrainierter Naturliebhaber. Zurzeit gehören sechs Fatbikes zur Flotte der Sankenbachlodge. Sie können ausgeliehen werden, oder es können geführte Touren gebucht werden, je nach Anfrage auch für mehr als sechs Personen. Die Touren kommen gut an – mit oder ohne Schnee. Denn bei Schneemangel sei der rustikale Waldweg eine Alternative und die Teilnehmer immer begeistert, berichtet der Chef der Lodge. Rund zwei Stunden dauert die Tour. In Kooperation mit einem örtlichen Fahrradhändler hat Bayer die Bikes angeschafft. "Die Vielfältigkeit der Landschaft begeistert die Teilnehmer immer wieder, vom dichten Wald bis hin zum Blick über die Rheinebene, das hat was und ist mit dem E-bike auch machbar", so Bayer, der Touren zwischen 15 und 25 Kilometern anbietet.

Gerade die Kombination von Natur, Sport und Gemütlichkeit passe in die Zeit, und in Baiersbronn habe man die besten Voraussetzungen mit dem gut ausgebauten Wegenetz und dem neuen Bike-Himmel. "Wenn man solche Perlen vor der Haustür hat, muss man das nutzen." Die Natur aktiv erleben, ist ein Motto Bayers. "Wir brauchen immer etwas, was die Leute nicht bei sich zu Hause stehen haben. Ein E-Bike hat mittlerweile fast jeder".

Bayer gehen die Visionen nicht aus. Schon im Sommer soll es Tabtivity, eine Art Schnitzeljagd mit dem Tablet-PC, oder Bubbleball-Events, bei denen die Teilnehmer in große Luftbälle gesteckt werden, geben.