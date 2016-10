Baiersbronn Erzähler stehen für kurzweiliges Programm

Auch in vielen Baiersbronner Schulen und Kindergärten werden die Erzähler in den Morgenstunden der Veranstaltungstage wieder aktiv sein und Kinder und Schüler über das gesprochene Wort in die fantasievolle Welt der Märchen entführen.

Zudem werden wie im vergangenen Jahr wieder zwei Märchenspaziergänge für die ganze Familie angeboten, da Baiersbronn auch einen Teil des Festivals unter den Baiersbronner Wanderhimmel führen möchte. Am Donnerstag geht es ins Reichenbachtal und am Freitag ins Sankenbachtal zum Sankenbachsee. Start der Wanderung ist jeweils um 14.30 Uhr. Die Tour ins Reichenbachtal am Donnerstag mit Elke Dießner ist rund 3,8 Kilometer lang und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist am Minigolfplatz Klosterreichenbach. Der Märchenspaziergang ins Sankenbachtal am Freitag, bei dem die Teilnehmer mit Xenia Busam unterwegs sind, ist rund fünf Kilometer lang und dauert ebenfalls rund zwei Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz Wildgehege in Baiersbronn.

■Anmeldungen für die Touren sind jeweils bis zum Vortag, 12 Uhr, bei der Baiersbronn Touristik, Telefon 07442/841 40, oder im Wander-Informationszentrum, Telefon 07442/84 14 66, möglich.

Donnerstag, 13. Oktober: 18.30 bis 18.45 Uhr Sabine Schulz, Oberhausen; 18.45 bis 19 Uhr Franziska Kren-Leitgeb, Köflach (Österreich); 19 bis 19.15 Uhr Norbert Bögle, Graben-Neudorf; 19.15 bis 19.30 Uhr Elke Dießner, Kalletal; 19.30 bis 19.45 Uhr Lothar Schröer, Kalletal; 19.45 bis 20.05 Uhr Pause; 20.05 bis 20.20 Uhr Sabine Schulz; 20.20 bis 20.35 Uhr Franziska Kren-Leitgeb; 20.35 bis 20.50 Uhr Norbert Bögle; 20.50 bis 21.05 Uhr Elke Dießner, 21.05 bis 21.20 Uhr, Lothar Schröer. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Gitarrenensemble Baiersbronn.

Freitag, 14. Oktober:

18.30 bis 18.45 Uhr Elke Dießner; 18.45 bis 19 Uhr Gaby Zeitler, Hamburg; 19 bis 19.15 Uhr Lothar Schröer; 19.15 bis 19.30 Uhr Xenia Busam, Ludwigsburg; 19.30 bis 19.45 Uhr Marianne Vier, Bad Lippspringe; 19.45 bis 20.05 Uhr Pause; 20.05 bis 20.20 Uhr Elke Dießner; 20.20 bis 20.35 Uhr Gaby Zeitler; 20.35 bis 20.50 Uhr Lothar Schröer; 20.50 bis 21.05 Uhr Xenia Busam; 21.05 bis 21.20 Uhr, Marianne Vier. Die musikalische Umrahmung übernimmt Martin Dieterle (Flöte).