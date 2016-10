Baiersbronn Ein Wechsel beim Zweckverband

Baiersbronn/Freudenstadt. Der Zweckverband Abwasserreinigung Freudenstadt-Baiersbronn hatte seine Verbandsversammlung im Betriebsgebäude der Verbandskläranlage in Baiersbronn. Die Verbandsversammlung bestätigte Bürgermeister Michael Ruf aus Baiersbronn in seinem Amt als Verbandsvorsitzenden, und Bürgermeisterin Stephanie Hentschel aus Freudenstadt wurde einstimmig zur stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt. Künftig wird Jochen Veit neben seiner Tätigkeit als Leiter der Finanzverwaltung bei der Gemeinde Baiersbronn die Aufgaben des Verbandsrechners des Abwasserzweckverbands übernehmen.

Einstimmiger Beschluss

Sowohl den Jahresabschluss 2015, als auch den Haushaltsplan 2017 verabschiedete das Gremium einstimmig. Die Bilanzsumme betrug rund 4,1 Millionen Euro. Zudem weist der Jahresabschluss einen Schuldenstand in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro aus. Für das Jahr 2017 ist ein Schuldenstand in Höhe von 2,4 Millionen Euro geplant. Der Schuldenstand soll bis ins Jahr 2020 auf 1,5 Millionen Euro reduziert werden. Im Jahr 2017 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 195 000 Euro vorgesehen. Größter Posten ist hier die Sandwaschanlage mit einem Planansatz in Höhe von 130 000 Euro.