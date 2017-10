Baiersbronn Ehrenamtliche sind stärker gefragt

Baiersbronn-Klosterreichenbach/Röt. Der demografische Wandel macht auch vor den Kirchen nicht halt. Aufgrund des Mitgliederrückgangs und der Finanzierung der Pfarrstellen wird es in absehbarer Zukunft nur noch eine Pfarrstelle für die Kirchengemeinden Röt und Klosterreichenbach geben (wir berichteten). In einer Gemeindeversammlung in der Jakobuskirche in Röt erläuterte Pfarrerin Iris Sönning zusammen mit den Vertretern des Kirchengemeinderats die Planungen, die sich aus dem sogenannten Pfarrplan der evangelischen Landeskirche ergeben. Eine Woche zuvor hatte es eine solche Veranstaltung bereits in Klosterreichenbach gegeben.

Bei Kaffee und Kuchen waren in Röt viele nach dem gut besuchten Erntedankgottesdienst noch geblieben, um sich über die Zukunft der beiden Kirchengemeinden zu informieren. Klosterreichenbach und Röt bilden schon jetzt eine Gesamtkirchengemeinde, die aber aus zwei Kirchengemeinden besteht, die jeweils einen eigenen Kirchengemeinderat haben. "Ich hätte mir gewünscht, dass die Reihen etwas voller wären, denn es ist eine wichtige Angelegenheit für unsere Gemeinde", so die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Catharina Frey.

Miriam Günderoth stellt Eckpunkte vor