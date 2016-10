Baiersbronn Drei Jahre Praxis stehen bevor

Die neuen Auszubildenden erlebten einen Einführungstag, an dem sie Informationen über die Ausbildung und Eindrücke vom Unternehmen gewinnen konnten. Am Folgetag wurde im Unternehmen ein Azubi-Workshop abgehalten. Die Auszubildenden wurden dabei von einem externen Coach geschult und bekamen Tipps für die bevorstehende Ausbildungszeit. Mit einem Besuch bei einem Kunden wurden die Einführungstage abgerundet. So konnten die Auszubildenden sehen, wie die bei Colordruck Baiersbronn hergestellten Verpackungen später weiter verwendet, aufgerichtet und befüllt werden. Am vierten Tag wurden die Auszubildenden in ihre Ausbildungsabteilungen übergeben, wo sie die nächsten drei Jahre auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet werden.