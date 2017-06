Baiersbronn Dampfzug im Murgtal

Baiersbronn. Fünf Mal im Jahr bieten die Ulmer Eisenbahnfreunde, Sektion Ettlingen, Dampfzugfahrten im Murgtal an – in der Saison 2017 noch an den Sonntagen 2. Juli, 6. August, 3. September und 1. Oktober von Karlsruhe Hauptbahnhof (9 Uhr) durch das Murgtal mit Zwischenhalt in Schönmünzach (11.48 Uhr) bis nach Baiersbronn Bahnhof (12.10 Uhr). Am 3. September findet zugleich das Bahnhofsfest in Baiersbronn statt.