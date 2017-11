Baiersbronn Chorprojekt zum Mitsingen startet

Baiersbronn. Diesmal soll die Weihnachtsmesse "Kommt, wir eilen nach Bethlehem" von Alfred Hochedlinger einstudiert werden. Das Werk ist erst 2016 entstanden, es ist eingängig und im modernen Stil geschrieben und leicht zu erlernen, auch für weniger Geübte, so Frieß. Interessierte und Neugierige sind willkommen zu den Proben montags ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Baiersbronn. Das Projekt startet am Montag, 6. November. Weitere Proben finden am 13., 20. und 27. November sowie am 4., 11., 18. und nachmittags am 23. Dezember statt. Die Messe wird mit Orchester (Flöten, Streicher und Orgel) am Sonntag, 24. Dezember, ab 17 Uhr im Gottesdienst in der Marienkirche aufgeführt. Weitere Informationen gibt es beim Chorleiter unter Telefon 07053/697 98 44.