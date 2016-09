Baiersbronn Bluesnacht in der Kellerassel

Baiersbronn. British Blues- Rock vom Feinsten: Die 2006 von Steve Fuller und Sara Cotton gegründete Steelyard Blues Band aus Yorkshire gilt als Geheimtipp des Blues-Rock-Genres.

Musikalische Edelsteine der 60er- und 70er-Jahre

Die aus vier Musikern bestehende Band stand unter anderem schon mit Legenden wie Robert Cray, Spencer Davis und den Yardbirds auf der Bühne. Sara Cottons rauchige Bluesstimme überzeugt sowohl in Songs wie "I put a Spell on you" oder "Fever" als auch in "Doors"-Klassikern wie "Break on Through" oder "Light my Fire".