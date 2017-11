Baiersbronn Bei Hochwasserschutz geht noch Zeit ins Land

Baiersbronn. "Finanziell, personell und zeitlich hätten wir in den noch verbleibenden restlichen zweieinhalb Jahren diese Aufgaben nicht stemmen können", so Bürgermeister Michael Ruf. Zudem hätten sich die Anforderungen an den Hochwasserschutz geändert, die alten Berechnungen würden nicht mehr ausreichen, da mit 15 Prozent mehr Wasser gerechnet werde.

In der jüngsten Gemeinderatsitzung teilte Ruf daher mit, dass man sich mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe und der unteren Wasserrechtsbehörde vom Landratsamt Freudenstadt geeinigt habe, für die noch offenen Hochwasserprojekte einen neuen Zuschussantrag zu stellen. Das bedeute aber auch, dass man die Schritte Wasserrechtsgesuche und Genehmigungsplanungen neu gehen müsse, dies koste Zeit. "Bisher wurden uns 70 Prozent Zuschuss in Aussicht gestellt, die Anträge müssen aber auch durchgehen", so Ruf. Norbert Gaisser vom Ingenieurbüro Gaisser stellte die einzelnen Maßnahmen und die grobe zeitliche Planung vor. Bis 2025 sollen in den einzelnen Teilorten zahlreiche Bauarbeiten zum Hochwasserschutz umgesetzt werden. Auch die nun ebenfalls förderfähigen Brücken sollen saniert und teilweise erneuert werden. Vier Planungsbüros wurden bisher beauftragt, um die Maßnahmen aufzuteilen und zu planen.

"Ich kann verstehen, dass die Bürger sagen, wir kriegen nichts hin, und was tun die eigentlich in der Verwaltung, doch die Sache ist nicht so einfach, denn die Maßnahmen müssen wirtschaftlich sinnvoll sein und den bestmöglichen Schutz bieten", so Ruf. Bei allen Maßnahmen müsse auch die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden, denn der Hochwasserschutz dürfe nicht teurer sein als die zu erwartenden einmaligen Schäden an den Häusern.