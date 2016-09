Baiersbronn Bauprojekt soll Landschaft rahmen

Zweifel an Blickbeziehung

Gemeinderat Fritz Kalmbach (CDU) bezweifelte, dass bei der vorgelegten Planung der Blick auf den Stöckerkopf noch möglich ist. Zudem bemängelte er das Fehlen eines Dachvorsprungs und die überwiegende Verwendung von Holz. "Hat dabei auch jemand an die Unterhaltskosten gedacht? Ohne Dachvorsprung ist das keine Baiersbronner Bauweise", so Kalmbach.

Vor der Festlegung der genauen Details stellte Ursula Krohn vom Planungsbüro Pure Planning GmbH aus Sulz die Festlegungen des Bebauungsplans vor. "Wir haben die Aufgabe, den Siegerentwurf in einen Bebauungsplan umzusetzen, zunächst geht dieser dann in die Anhörungsphase", erklärte Krohn. Es sei noch nichts in Stein gemeißelt. Das Verfahren sei an einem ganz frühen Punkt. "Es geht auch darum, wie stark setze ich etwas fest, und was lasse ich offen", so die Planerin. Gemeinderat Ulli Schmelzle (FDP/UBL) bat darum, das geplante Bauvorhaben in das große Modell einzupassen, um so eine bessere Vorstellung zu bekommen.