Baiersbronn-Klosterreichenbach/Röt. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Klosterreichenbach/Röt lädt für Samstag, 26. November, zum Adventsbasar in den geschmückten Klosterhof der Münsterkirche und in das Gemeindehaus ein. Die Eröffnung mit dem Posaunenchor und den Flötenkindern der Grundschule ist um 14.30 Uhr. Im Anschluss beginnt der Verkauf. Es werden Adventskränze und Gestecke, Bücher, Basteleien, Holzarbeiten, Liköre und vieles andere angeboten. Preise gibt es beim Glücksrad zu gewinnen. Für das leibliche Wohl sorgen der Beate-Paulus-Kindergarten und der CVJM Klosterreichenbach mit Süßem und Herzhaftem. Ab 16.30 Uhr führen die Kinder der Grundschule Klosterreichenbach unter der Leitung von Burkhard Eulberg ein Weihnachtssingspiel in der Münsterkirche auf. Im Chorraum ist eine Krippenausstellung zu sehen. Um 18.30 Uhr findet ein gemeinsamer Abschluss mit Entzünden der ersten Adventskranzkerze in der Münsterkirche statt. Der Erlös ist je zur Hälfte für Brot für die Welt und das Gemeindehaus bestimmt.