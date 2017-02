Baiersbronn Auch der Murgel feiert mit

Als Schmetterling, Biene Maja oder anderswie verkleidet strömten die Kinder – meist an der Hand ihrer ebenfalls kostümierten Eltern oder Großeltern – in die Schwarzwaldhalle.

"Besuche die Megafaschingsparty", so hatten die Betreuerinnen von Murgels Spielhaus – Andrea Braun, Brigitte Tabbert und Petra Fink – zu der Party eingeladen. "Bereits viermal haben wir im Rosensaal gefeiert, aber dort kamen wir mit dem Platz an die Grenzen, nun findet zum zweiten Mal hier in der Schwarzwaldhalle die Fasnetsparty für Kinder statt", erklärte Brigitte Tabbert, eine der Organisatorinnen.

In der großen Schwarzwaldhalle drehten die Kleinen dann ganz groß auf. Bühnen-Tänze, Polonaise, Bobbycar- und Rollbrettspiele standen auf dem Programm. Die Bewirtung hatten die Kinder der Trachtentanzgruppe Klosterreichenbach übernommen.