Baiersbronn Anna Kerth gewinnt Vorlesewettbewerb

Sie stellten ihr Können sowohl vor den gespannt zuhörenden Fünft- und Sechstklässlern als auch vor der Jury, bestehend aus Lehrern und dem Vorjahressieger Yanis Jung, unter Beweis. Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl waren die Bewertungskriterien. Nachdem die jungen Vorleser zunächst eine Passage aus einem selbst gewählten Buch präsentiert hatten, mussten sie eine Stelle aus einem ihnen unbekannten Buch vorlesen. In diesem Schuljahr fiel die Wahl dabei auf den Kinderbuchklassiker "Die unendliche Geschichte" von Michael Ende.

Die Jury hatte wie so oft keine einfache Entscheidung zu treffen: Die vier Sechstklässler überzeugten allesamt mit Lesefreude und Leseverständnis. So konnten die Juroren erst dann einen Sieger küren, nachdem zwei Schüler – Anna Kerth und Matteo Fuchs – noch einmal in einem Stechen gegeneinander angetreten waren. Zuletzt entschied sich die Jury für Anna Kerth als Schulsiegerin. Die Sechstklässlerin hatte die Zuhörer zuvor mit einer Textpassage aus "Harry Potter und der Stein der Weisen" (J.K. Rowling) gefesselt. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und ein Buch. Anfang nächsten Jahres wird Anna Kerth auf Kreisebene gegen die Sieger anderer Schulen antreten.