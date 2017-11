Baiersbronn. Bei Sonderkontrollen gegen Sperrmüllsammlern war die Polizei in Abstimmung mit dem Landratsamt am Donnerstag im Einsatz. In der Vergangenheit, so die Polizei, sei es regelrecht zu organisierten Sammelaktionen vor allem ausländischer Sperrmüllsammler, aber auch von Einheimischen, gekommen. Offenbar sei nicht allen bekannt, dass die Mitnahme von Sperrmüll ohne eine entsprechende behördliche Erlaubnis eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einem Bußgeld von 200 Euro im Erstfall geahndet wird. Bei der Kontrollaktion wurde ein Sperrmüllsammler aus der Region erwischt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Weitere Kontrollen sind geplant. Den Bürgern empfiehlt die Polizei, den Sperrmüll nicht schon Tage vor dem Termin nach draußen zu bringen. Denn das animiere dazu, auf "Sammler-Tour" zu gehen.