Bad Wildbad Zeit in besinnlich-fröhlicher Gemeinschaft verbracht

Zwischen den einzelnen Gängen des Essens gab es verschiedene Programmpunkte: Pfarrer Löffler las die Weihnachtsgeschichte, wie sie im Lukasevangelium überliefert wird; Lieder wurden gesungen; Erzählungen wurden vorgetragen, wobei eine davon spontan von einer Besucherin beigesteuert wurde. Eine Präsentation mit Engelbildern rundete das Programm ab.

Zum Abschluss sangen alle gemeinsam "O du fröhliche". Und nach einem Segenswort traten die Gäste in Dankbarkeit für den gemeinsamen Abend den Heimweg an. Wobei einige zuvor noch in der Kirche die Christmette mitfeierten. Denn dort stand die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus im Mittelpunkt. Er berichtet die Geburt Jesu aus der Perspektive des Joseph. Mit diesem zweiten Blick auf das Weihnachtsgeschehen endete dann der lange Abend.