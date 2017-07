Als es in der Bad Wildbader Gemeinderatssitzung um die Elternbeiträge fürs Kindergartenjahr 2017/2018 ging, regte sich Widerstand. SPD-Fraktionschef Bruno Knöller sprach von einer drastischen Erhöhung. Da könne man keinesfalls zustimmen. Um die Stimmung zu lockern, stellte Bürgermeister Klaus Mack einen Teil des Regierungsprogramms der SPD vor. Er machte darauf aufmerksam, das die Genossen Bildung gebührenfrei machen wollen – bereits von der Kita an. CDU-Mann Mack meinte süffisant: Vielleicht komme nach der Bundestagswahl am 24. September alles anders. Worauf sich Knöller für die Werbung bedankte. Vielleicht revanchiert er sich ja in der nächsten Sitzung und pickt etwas aus dem Wahlprogramm der CDU und CSU heraus. Wenn die Tagesordnung feststeht, kann der SPDler gleich anfangen, das Passende auszusuchen.