Bad Wildbad Villa erwacht aus Dornröschenschlaf

In den 20 Jahren Leerstand sei durch Feuchtigkeit viel Holz zerstört worden, das alles raus musste.

Dennoch ließ sich Ulrich Wagner nicht von seinem Ziel abbringen, die Villa Stolzenfels "wieder so hinzukriegen, wie sie 1908 erbaut wurde".

Acht Wohnungen

Auch die Auflagen in Sachen Denkmalschutz wurden eingehalten und der Schindelschirm mit 180 000 Schindeln erneuert sowie die Innentüren erhalten. In der Villa Stolzenfels entstehen acht Wohnungen inklusive einer großen Dachwohnung, die das Ehepaar Wagner, das ursprünglich aus Bruchsal kommt und seit zwei Jahren in Bad Wildbad lebt, selbst nutzen will. Die Arbeiten befinden sich mittlerweile in der Endphase, kommende Woche ziehen bereits die ersten drei Parteien ein.

Das nächste Projekt ist dann das alte Terrassenhaus. In dem großen Gebäude, das früher unter anderem Schwimmbad und Lesesaal beherbergte, sollen elf Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 1250 Quadratmetern entstehen.

Das Gebäude wurde 1908 von Architekt Friedrich Jungel als "Hotel-Pension Stolzenfels" erbaut und von dem damaligen Inhaber Gottlob Rometsch zu einer der führenden Adressen der Hotelszene in Bad Wildbad und dem Nordschwarzwald entwickelt und beherbergte bekannte Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Der Fachwerkbau war ein typischer Hotelbau der Jahrhundertwende im Nordschwarzwald und begeisterte mit seinem malerischen Gesamteindruck.

Hotel wird Erholungsheim

1953 wurde das ehemalige Hotel vom Diakoniewerk Bethel aus Berlin aufgekauft und zum Erholungsheim umfunktioniert. 1979 wurden die Nebengebäude erbaut. Seit 2001 stand die Immobilie leer.

