Im "Tigerenten Club" am kommenden Sonntag, 22. Januar, ab 7.10 Uhr im "Ersten" ist der Singer-Songwriter sowie Chartstürmer Max Giesinger zu Gast. Er präsentiert live seinen neuen Hit "Wenn sie tanzt". Außerdem trifft die Mannschaft der Tigerenten vom Enztal-Gymnasium Bad Wildbad (siehe Foto) auf das Frösche-Team der Maximilian-Kolbe-Schule Wiebelskirchen (Saarland). Die beiden Spiele-Teams wetteifern mit Geschick, Schnelligkeit und Köpfchen um den goldenen Tigerenten-Pokal sowie um Spendengelder für ein Hilfsprojekt. Der "Tigerenten Club" ist übrigens eine Produktion des Südwestrundfunks für "Das Erste" und "KiKA". Bereits seit 20 Jahren steht das Format für Action, Spaß und kunterbunte Themen. Zwei Schulklassen treten in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, wer die kultige Rodeoente bezwingt und wer seinen Lehrer baden schicken darf. Foto: SWR