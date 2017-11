Bad Wildbad Schwaben sollen sich nicht kleinreden

Mit seinen Stärken spielen

Wenn auch die Digitalisierung dazu führe, dass neue Gäste ins Obere Enztal kommen, ist ihm sehr wohl bewusst, dass sie nur dann auch wiederkommen, wenn die Faktoren vor Ort stimmen. "Die Rache des Analogen", nennt Köhl das. Übersetzt heißt das: Wenn Freundlichkeit, Aussicht und Qualität des Essens und der Zimmer sowie der Wohlfühlfaktor in der Stadt nicht passen, dann kommt der Gast vielleicht einmal – und dann nie wieder.

Wichtig sei es dabei, mit seinen Stärken zu spielen. Natürlich seien in Italien die Strände schöner, in Österreich die Berge höher und der Wein in Südtirol besser. Genau deshalb sei es wichtig, zu erkennen: "Wir müssen uns nicht verstecken."

Da wünscht er sich, dass die Schwaben diese Mentalität überwinden, sich selbst eher klein zu reden. Man müsse hier nicht das Gefühl haben, dass andere etwas besser können und auf keinen Fall glauben, "dass in Südtirol alles besser ist". Außerdem wünscht er sich, dass die Gastgeber bei der Gastfreundschaft nicht allzu "schwäbisch-sparsam" seien.

Die Voraussetzungen in der Stadt und im Oberen Enztal seien gut. Bereits jetzt sei der Sommerberg mit Bauwipfelpfad und Märchenweg das "wichtigste Ausflugsziel im Nordschwarzwald". Mit der geplanten Hängebrücke und dem Wanderzentrum Marienruhe kämen weitere Höhepunkte dazu.

Dazu kommen natürlich noch die anderen, bereits bestehenden und erfolgreichen Veranstaltungen und Angebote. Köhl nennt als Beispiel das Rossini-Festival als seinen persönlichen Höhepunkt: "Es ist Wahnsinn, was der Intendant nach Wildbad zaubert." Das habe ihn am meisten beeindruckt in der Stadt und er ist überzeugt, dass es für Rossini-Fans das spannendste Festival weltweit sei.

Insgesamt zeigt er sich sehr zufrieden, wie das erste Jahr an seiner neuen Wirkungsstätte gelaufen ist. Das liege natürlich an seinem 25 Mitarbeiter starken Team – aber auch an einer Stadtverwaltung, die "Probleme nicht zerreden, sondern angehen". Selten habe er so einen visionären Bürgermeister gesehen wie hier, spart er nicht mit Lob.