Bad Wildbad Schultes spricht von Erfolgsgeschichte

Gelungenes Beispiel

Was folgte, war die Aufnahme des Gebäudes in das Sanierungsprogramm Calmbach II , mit dessen Förderung das Haus mit seinen jetzt fünf Wohnungen und seiner Gesamtwohnfläche von etwa 500 Quadratmetern saniert wurde. Davon, dass dies gelungen ist, überzeugten sich Bürgermeister Mack, die Stadträte, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Eckhard Reichle als Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Pforzheim Calw bei einem Rundgang vom Obergeschoss bis zum Gewölbekeller – danach ging es noch zum großen Garten hinter dem Gebäude. Dabei bedankten sich Martina Ogorek und Martin Hohloch für die finanzielle Förderung im Rahmen des Sanierungsprogramms Calmbach II. Ogorek freute sich, das historisch bedeutsame Alte Schulhaus vor dem Abbruch gerettet und es einer nachhaltigen Nutzung zugeführt zu haben.

Stadtoberhaupt Mack bezeichnete die Erhaltung des Alten Schulhauses als eine "bewegte Geschichte" und aus jetziger Sicht als "Erfolgsgeschichte". Mit dem Effekt, ein Stück altes Calmbach erhalten zu haben. Genau das sei das Ziel von Förderprogrammen.

Stadtbaumeister Peter Jung-Teltschik erläuterte die für die Sanierung vorgelegte familienfreundliche Konzeption, die umgesetzte Grenzbereinigung und die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, für die man die Obergrenze der Regelförderung mit üblicherweise maximal 50 000 Euro überschritten habe.

Er sah darin ein gelungenes Beispiel eines sanierten Objektes und verwies in diesem Zusammenhang auf das am 6. April bewilligte und demnächst anlaufende Sanierungsprogramm Calmbach III mit einem Förderrahmen von 1,5 Millionen Euro und einem Zuwendungsbetrag von 900 000 Euro bis zum 30. April 2026. Im Rahmen des Förderprogramms Calmbach II – Calwer Straße / B 294 konnten in den vergangenen Jahren insgesamt 34 private Maßnahmen bezuschusst werden.