Bad Wildbad Sanierung der Grünhütte nimmt Formen

Alle 14 Tage findet ein Treffen der Verantwortlichen vor Ort statt. Dies teilte Stefan Gutzweiler, Forstdirektor des Referat 81 des Regierungspräsidiums Freiburg, zuständig für die forstlichen Liegenschaften, zu der auch die Grünhütte gehört, mit. Damit meint er sich, den Architekten, sowie den Bauleiter.

Was bei der jüngsten Begehung am Montag zu sehen war, freute die drei Herren. Denn: Der Baufortschritt ist deutlich erkennbar. Einen Wermutstropfen gibt es trotzdem. Der angepeilte Eröffnungstermin im Juli könnte sich ein weiteres Mal verschieben. Im Herbst wird aber definitiv alles fertig sein, so Gutzweiler.

Doppelt so groß

Derzeit werde an der Holzverschalung gearbeitet, eine Stückholzheizung sei schon eingebaut und der Estrich werde aufgetragen. Mit dem derzeitigen Stand der Dinge sei man zufrieden.

Auffällig ist, dass der Neubau doppelt so groß ist, wie die Grünhütte. Das liegt daran, dass die neuesten Bestimmungen für die Lüftung Geräte erfordern, die ihren Platz brauchen.

Übrigens: Die Sanierung kostet insgesamt rund 1,2 Millionen Euro. Eine Summe die deswegen so hoch ist, weil die Grünhütte sämtliche Auflagen beachten muss, darunter auch, dass sie erdbebensicher gemacht werden muss. Die Lüftung muss neuesten Standards entsprechen, damit auch weiterhin Essen zubereitet werden kann.

Wie aufwendig die Baumaßnahme ist, zeigt sich daran, dass die Sanierung bis zu ihrem Abschluss dann an die drei Jahre in Anspruch genommen hat.