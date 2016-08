Bad Wildbad Rettung für das Schweizerhäuschen

Für den im Urlaub weilenden Kurgärtner Heuser war Dorothee Rath gekommen, um aufzuschließen und den Zugang zu dem Besitz des Landes Baden-Württemberg zu ermöglichen. Das steinerne und mit einer Tür und Holzwand zugesperrte Untergeschoss könnte nach einer Renovierung wieder wie früher als Wegdurchgang geöffnet werden. Erneuerungsbedürftig sind teils Balken und die verzierten Holzgeländer – teils mit Lücken – im Holzbau darüber. Mit fachkundigem Blick betrachtete diesen Zimmermeister Hans Schweizer und machte sich Notizen. An den Holzteilen besteht wohl der größte Sanierungsbedarf, so deren Einschätzung.

Geprüft wird, ob der heute vorgeschriebenen Geländerhöhen wegen der Absturzschutz aus Holz etwas höher oder zusätzlich mit einem metallenen Handlauf versehen werden kann. Dabei wird natürlich die Denkmalschutzbehörde ein Wort mitreden. Denn das ursprüngliche Aussehen soll sich ja nicht verändern. Das Blechdach macht noch einen dichten Eindruck. "Das kriegen wir hin", waren sich SWV-Vereinschef Thomas Zepezauer, Naturschutzwart Heinz Schafranek und Wegwart Libor Plakinger hinsichtlich der nötigen Arbeiten einig.

"Es darf aber nicht laufen wie bei den Renovierungsarbeiten an der Marienruhe", unterstrichen sie. Die 2000 Euro, welche die Stadt dafür bereitstellte, reichten dort nicht. "Am Ende mussten wir um jede Schraube betteln, und am Verein blieben Zweidrittel der Kosten hängen", wurde beklagt.

Erster Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg konnte keine finanziellen Zusagen machen. Er meinte aber, dass es vielleicht Hilfe seitens der Stadt geben könnte, in deren Namen er sich für die Aktivitäten dankbar zeigte. Im Übrigen müsse das Land Baden-Württemberg froh sein, wenn auf die geplante Weise sein denkmalgeschütztes Eigentum erhalten werde.

Nach Zusammenstellung der durch die Handwerker aus dem Verein ermittelten Kosten soll es eine neue Zusammenkunft geben. Dann wird ein Finanzierungsplan erstellt. Man hofft, dass das für das Gebäude zuständige Staatliche Hochbauamt und die Denkmalschutzbehörde die Sanierung finanziell unterstützen. Auch beim Kreisgeschichtsverein Calw sowie beim Heimat- und Geschichtsverein Oberes Enztal soll um eine Förderung gebeten werden. Man beabsichtigt dann beim SWV, wenn alles geklärt ist, im nächsten Jahr an die Arbeit zu gehen.

Das Schweizerhäuschen wurde im Bad Wildbader Kurpark 1860 errichtet. Es ist ein letzter von ursprünglich mehreren solchen Pavillons. Sie dienten den Besuchern als Ruhe-, Aussichts- und Picknickplätze. Ihre Namen erhielten die Holzgebäude aufgrund ihres Stils. Unter den verschiedenen Häuschen war beispielsweise auch ein japanisches.