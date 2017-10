Bad Wildbad Region soll zusammenrücken

Bad Wildbad. "Das ist die wichtigste und größte interne Veranstaltung für das Enztal", ist sich Stephan Köhl, Geschäftsführer der Touristik Bad Wildbad GmbH, sicher. Deshalb will er möglichst viele Gastgeber, Vertreter der verschiedenen Ausflugsziele der Region sowie Gemeinderäte aus den Kommunen des Oberen Enztals an diesem Tag im Forum König-Karls-Bad versammeln.

Der erste Programmpunkt ist die "kleine Tourismusmesse" ab 13 Uhr. Bis zu 20 Ausflugsziele und Touristikpartner aus dem Enztal und der näheren Umgebung haben hier die Möglichkeit, sich an einem Tisch mit Flyern, Prospekten sowie Roll-Ups den Gastgebern zu präsentieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. So können Attraktionen wie Baumwipfelpfad, Salzgrotte, Staatsbad, der Adventure-Golfpark und viele weitere Werbung in eigener Sache machen und die Hotel- und Penionsbetreiber über ihre Neuheiten informieren. Ziel ist es, dass die Gastgeber die Ausflugsziele in der Region an ihre Übernachtungsgäste weiterempfehlen. Sich hier zu präsentieren sei "vielleicht die bestinvestierte Stunde im Jahr", sagt Köhl, der diese Art der Präsentation bereist bei seinem früheren Arbeitgeber im Berchtesgadener Land "sieben Jahre erfolgreich praktiziert" habe. "Die guten Ideen bringe ich ja mit", erklärt er, warum er diesen Tourismus-Tag auch in Bad Wildbad veranstalten möchte.

Neben den Ausflugszielen seien aber auch andere Partner wie beispielsweise der Schwarzwaldverein eingeladen worden. Bislang gebe es zwölf Anmeldungen, Platz ist für 20 Aussteller. Wer sich noch anmelden möchte, könne dies noch bis Ende nächster Woche bei Heidrun Holzäpfel von der Touristik Bad Wildbad tun.