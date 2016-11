Bad Wildbad Päckchen auf Reisen

215 Euro zur Finanzierung

Hinzu kamen die von Schülern und Lehrern gespendeten 215 Euro zur Finanzierung des Projektes. Werden doch die Päckchen aus der Fünf-Täler-Schule zusammen mit weiteren in einer Sammelstelle zu einem größeren Transport zusammengestellt und dann mit Lastwagen in die Zielgebiete transportiert, wo sich Burmester zufolge überwiegend Kirchengemeinden der Verteilung annehmen. Wenn sich dann an Heiligabend Schüler im Oberen Enztal über Geschenke freuen, gibt es eine solche Freude auch bei Kindern, die vielleicht mehr als 1000 Kilometer entfernt in Osteuropa wohnen oder die gerade auf der Flucht vor kriegerischen Ereignissen in ihren Heimatländern sind. Sie freuen sich dann nicht über irgendetwas, sondern speziell über die Geschenke von Schülern der Fünf-Täler-Schule.

Vor Ort organisiert wurde die Geschenkaktion – wie schon seit einigen Jahren – vom Schülerbibelkreis, geleitet von der Lehrerin Katrin Mößner. Besonders unterstützt wurde sie bei der Aktion, an der sich Schüler aller Schularten beteiligten, von ihren Kolleginnen Anna Herrmann, Janine Kunz und Marion Frisch, die sich ebenso wie Konrektor Guido Störk zur Übergabe der Päckchen eingefunden hatten. Beim Verstauen der Geschenkpakete in ihrem Auto ließ sich Burmester gerne von den Schülern helfen. Sie dankte diesen und den Lehrerinnen für ihre Bereitschaft, die Aktion wieder zu unterstützen. Als Grund für die gegenüber dem Vorjahr etwas geringere Spendenbereitschaft vermutet sie, dass sich viele Familien schon bei Spendenaktionen für nach Deutschland gekommene Flüchtlinge engagiert haben.