Bad Wildbad Oldtimer: Start am Kurplatz

Bei Rundfahrten sind die Oldtimer rund 600 Kilometer im Schwarzwald und im Kraichgau unterwegs.

Zu bewundern sind Fahrzeuge mit 29 PS mit dem Burton 2 CV bis zu 630 PS mit dem "Cobra". Am Freitag erfolgte um 12 Uhr der Start zur Rundfahrt über Straubenhardt – Pfinztal – Eppingen – Lehningen – Neuenbürg zurück nach Bad Wildbad. Am Samstag geht es um 8 Uhr auf die Strecke Dornstetten – Oppenau – Hornisgrinde – Baden-Baden – Bad Wildbad. Nach dem Start am Sonntag um 8 Uhr befahren die Oldtimer die Strecke Pforzheim – Weissach – Heimsheim – Hirsau – Bad Wildbad. Gestartet wird jeweils am Wildbader Kurplatz.

Bei der zweiten "Black Forest Classic" handelt es sich dem Streckensprecher Andreas Hoffmann-Sinnhuber zufolge um touristische Orientierungs-, Zuverlässigkeits- und Geschicklichkeitsfahrten mit Sonderprüfungen auf speziellen Distanzen, die von den Teilnehmern nach exakt vorgegebenen Zeiten zu absolvieren sind.