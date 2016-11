Bad Wildbad Neuer Touristikchef startet mit Arbeit

Bad Wildbad. Inoffiziell begann er bereits am Montag mit seiner Tätigkeit. Ein bisschen was hat er auch schon von der Region gesehen, zumal an Allerheiligen das Wetter sehr schön war.

2,5 Millionen Euro Umsatz

Der Tourismusfachmann möchte zunächst seine Mitarbeiter und die Partner kennenlernen. Die Touristik Bad Wildbad GmbH hat 25 Beschäftigte. Das Unternehmen macht einen jährlichen Umsatz von 2,5 Millionen Euro.