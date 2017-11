Bad Wildbad Mitten in Übung geht richtiger Alarm ein

Bad Wildbad - Ihren ersten Einsatz dieses Jahres in dem vor einigen Wochen geräumten Asylbewerber-Übergangswohnheim Uhlandshöhe in Wildbad hatte die Feuerwehr im Februar. Und den jüngsten am Samstag im Rahmen einer gemeinsamen Alarmübung der Feuerwehrabteilungen Calmbach und Wildbad.