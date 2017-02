Bad Wildbad Mitglieder geehrt

In seinem Ausblick auf das laufende Jahr erwähnte er den DTB-Pokal vom 17. bis 19. März in Stuttgart, die Maibaumaufstellung am 30. April, den Familienabend am 24. Mai in der Sporthalle, den Kurparklauf am 6. Mai, die Einzelmehrkampfmeisterschaften am 20. Mai und die Teilnahmen am DeutschenTurnfest in Berlin vom 3. bis 10. Juni. Außerdem nimmt die Abteilung am Landeskinderturnfest in Ravensburg vom 7. bis 9. Juli teil. Auch beim Sommerfest mit Enzbeleuchtung am 1./2. Juli ist die Turnabteilung wieder mit dabei.

Zuschuss der Stadt

Die Wildbader Turner freuten sich über die Beschaffung eines Sprungtisches mit einem städtischen Zuschuss von 2000 Euro. Der Württembergische Landessportbund steuerte weitere 1000 Euro bei, sodass sich der Kostenanteil der Turnabteilung auf einen zweistelligen Betrag reduzieren ließ.

Darüber hinaus wurden langjährige Mitglieder geehrt: 25 Jahre sind Claudia Günthner und Guido Schmid dabei.

40 Jahre halten Uli Frey, Jörg Dietrich, Ernst Burkhardt sowie Helene und Willi Pfister dem Verein die Treue. Die Ehrenmitgliedschaft für 50-jährige Treue erhielten Hiltrud Leininger, Heinz Günthner, Ursula Himmer und Peter Peuser.