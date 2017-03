Bad Wildbad Michaela-Stollen kurz vor Fertigstellung

Im Anschluss daran geht es darum, den Außenbereich des Tunnels zu sanieren, damit der Eröffnungstermin eingehalten werden kann. Das bedeutet, dass der Vorplatz gepflastert und bepflanzt wird.

Der parallel zum Straßentunnel verlaufende Rettungsstollen kostet 14,5 Millionen Euro und hat eine Länge von 1265 Metern. Die gesamten Kosten in Höhe von mehr als 27 Millionen Euro trägt das Land Baden-Württemberg.

Notwendig geworden war die Baumaßnahme, da in den 1990er-Jahren einige Brände in Tunneln für eine generelle Überprüfung gesorgt hatten. Aufgrund dessen war in Bad Wildbad eine Umrüstung notwendig geworden. Das betraf einerseits den Meisterntunnel selbst und machte den zusätzlich Fluchtstollen notwendig.

Ein Hauptanteil der Arbeit erledigten die Mineure, die in zwei Schichten jeweils zu fünft dafür sorgten, dass etwa 30 000 Kubikmeter Geröll heraussprengten, damit der Fluchtstollen gebaut werden konnte.

Übrigens: Die auf dem Bild sichtbaren Matten oberhalb des Tunneleingangs dienen der Hangsicherheit und bestehen aus einem organischen Material, welches sich selbst zersetzt, sobald die Bepflanzung angewachsen ist, teilte Pfeifle nach Rückfrage mit.

Eröffnung 1997

Fast genau 20 Jahre nach der ersten Eröffnung des Meisterntunnels im Jahre 1997 wird die aufwendige Sanierung abgeschlossen sein und der Tunnel samt des Rettungsstollens technisch auf dem neuesten Stand sein.

Der erste Bauabschnitt mit der Öffnung des Tunnels war Ende 2013.