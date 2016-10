Bad Wildbad Märchenrundweg ergänzt Baumwipfelpfad

Kosten gedeckt

Der 3,2 Kilometer lange Märchenrundweg ist ein Projekt, das vom Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord mit 60 Prozent Zuschuss unterstützt wird, so dass von den vorgesehenen Kosten in Höhe von 170 000 Euro ein Großteil gedeckt ist. Der Märchenrundweg startet beim Turm des Baumwipfelpfads in Richtung Bärenklinge sowie Auchhalder Kopf, führt dann im Bogen bis zur Saustallhütte und von dort wieder über den Liebigweg zum Turm zurück. Der Rundweg ist für Besucher mit Kinderwagen und im Rollstuhl geeignet. Speziell für Kinder sind noch weitere interessante Pfade neben dem eigentlichen Rundweg vorgesehen.

Bürgermeister Klaus Mack wies vor dem Spatenstich bei der Saustallhütte darauf hin, dass man mit Andreas Wacker als zuständigem Förster des Sommerbergs sowie Peter Neudert vom Erlanger Büro Impuls-Design eine interessante Wegführung mit tollen Ideen erarbeitet habe. Neudert, der für die Projektleitung und Realisierung zuständig ist, wies darauf hin, dass man als Thema für den Märchenrundweg das für den Nordschwarzwald typische Märchen "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff als Vorlage genommen habe, das ja auch im Neuenbürger Schloss auf völlig andere Art zu finden sei.