Bad Wildbad Ludwig-Uhland-Residenz wächst aus dem Boden

Wirtschaftlichere Lösung

Eigentlich sollte das Ludwig-Uhland-Stift schon 2015 abgerissen werden, um an seiner Stelle einen modernen Neubau entstehen zu lassen. Im Vergleich zum Erhalt der alten Einrichtung und deren Modernisierung nach den heutigen Vorschriften hatte sich – obwohl erst 1987 erbaut – ein Neubau als die wirtschaftlichere und bessere Lösung gezeigt. Dann kam die böse Überraschung: Vor allem die Hangsicherung ließ laut Bauherren die Kosten ungeahnt explodieren. Im März 2016 wurde daher das Vorhaben zunächst gestoppt. Der Startschuss für ein wirtschaftlich überschaubares Projekt, das 7,8 Millionen Euro kosten soll, fiel dann im Februar 2017.

Die Bewohner des abgebrochenen Seniorenheims haben schon im vergangenen Jahr in der ehemaligen Sana-Klinik in der Olgastraße Ersatz-Wohnraum bezogen. Es gibt über den Dächern und dem Kurpark der Stadt zusätzlich zu den Zimmern einen Aufenthaltsbereich und eine Dachterrasse. Im Internet wird darüber informiert, dass ein organisierter Fahrdienst und Bus-Halt besteht und ein Friseursalon vorhanden ist. "Andere Dienstleister wie Fußpflege, Krankengymnastik und Ergotherapie bieten ihr Angebot direkt auf Ihrem Zimmer an", heißt es wörtlich.