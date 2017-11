Bad Wildbad Lastwagen sorgt für Sperrung der Umleitung

Er habe die beidseitigen Schilder des Verbots der Einfahrt zu spät bemerkt, sagte der Fahrer des Lastwagens dem Schwarzwälder Boten. Als er dem Gegenverkehr nach etwa 150 Metern Fahrt ausweichen wollte, rutschte er in die steile Böschung, und dies noch mehr, als er zurückzusetzen beabsichtigte.

Nach einer guten Dreiviertelstunde war das Spezialfahrzeug einer Pforzheimer Firma zur Stelle, das ihn da herausholen sollte. "Da hätten wir eigentlich zwei schwere Rettungsfahrzeuge gebraucht", meinte dessen Fahrer. Ihm sei ein Bild zugegangen, als das Stück Rückwärtsfahrt noch nicht stattgefunden hatte und die Schräglage noch geringer gewesen sei. Die Polizei sperrte die Umleitungsstrecke von etwa zwei Kilometern Länge. Als um 16.45 Uhr der Linienbus und die beiden letzten Autos die Unfallstelle fast am Ende passiert hatten, konnten die Bergungsarbeiten beginnen.

Aber ein Sprichwort sagt es: Ein Unglück kommt selten allein. Nach einer halben Stunde Vorbereitungs- und Befestigungsarbeiten zwischen dem Fahrzeug des Truck-Services und dem mit anderthalb Tonnen beladenen Lastwagen liefen die letzten Vorbereitungen zum Herausziehen des abrutschgefährdeten Lastwagens. Da platzte ein Ölschlauch am Bergungsfahrzeug, was die Anforderung von neuem Hilfsgerät nötig machte. Die Sperrung der Umleitung und die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.