Bad Wildbad Kommt ein dm-Markt nach Calmbach?

"Um unseren Kunden die Wege zu verkürzen, sind wir stets auf der Suche nach geeigneten Objekten, die unseren Ansprüchen an ein familienfreundliches Einkaufserlebnis gerecht werden. So führen wir auch in Calmbach eine Standortanalyse durch", sagte Philipp Herz, dm-Gebietsverantwortlicher, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Nähere Auskünfte wollte er nicht geben. Davon abgesehen wäre für ein solches Projekt ein Areal an der Häberlenstraße in der Nähe der Glascontainer interessant.