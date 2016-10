Bad Wildbad Kindergärten haben freie Plätze

Über die individuelle Betriebserlaubnis sind maximal zu belegende Plätze ausgewiesen, deren Höchststand nur im Goßweiler-Kindergarten in Calmbach voll ausgeschöpft ist. Sowohl im Oberlin-, als auch Fröbel-Kindergarten wird mit Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze gerechnet. Dann müsse in diesen Einrichtung auch personell nachgesteuert werden, wie aus der Beratungsvorlage zu entnehmen ist, zumal das Gremium in seiner jüngsten Sitzung keinen weiteren Beratungsbedarf hatte.

Während in die jeweiligen Prognosen von Zugängen in den Kindergärten auch die Geburtenzahlen im Stadtgebiet berücksichtigt werden und gewisser "Puffer" für Neuanmeldungen vorgehalten werden, kalkuliert die Stadt durchschnittlich 16 auswärtige Kinder für die Betreuung ein. Außerdem betreut in Bad Wildbad eine Tagesmutter sechs Kinder, davon vier unter drei Jahren, wie das Landratsamt der Verwaltung mitteilte.