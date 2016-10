Bad Wildbad Kapelle gibt Vollgas in chinesischer Botschaft

Bad Wildbad/Berlin (kw). Ganz vorne dabei der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte die Kapelle zu Ehren des chinesischen Botschafters vor dem Rathaus gespielt. Shi Mingde hatte mehrere Tage auf Einladung Fuchtels im Nordschwarzwald geweilt. Die Kapelle gewann dank ihres damals schon engagierten Auftretens das Herz des Chinesen. Deshalb erhielten die Musiker eine Einladung zum Auftritt am chinesischen Nationalfeiertag in Berlin.

Intensive Vorarbeit

Es folgten ein Jahr intensive Vorarbeit und jetzt die große Bühne. Auch chinesische ­Stücke waren angesagt. Zuvor hatte man – schon fast so nebenbei – anlässlich der Besuche des stellvertretenden Außenministers von Griechenland und auch des rumänischen Vizepremierministers, die sich an diesem Vormittag bei Fuchtel im Ministerium die Türklinke in die Hand gaben, musiziert.