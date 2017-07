Bad Wildbad Jedes Jahr gibt es 3000 Euro Zuschuss

Bad Wildbad. In der nicht öffentlichen Sitzung des Verwaltungs, Sozial- und Tourismusausschusses berichteten im vorigen Monat Bernd Schlanderer von der Geschäftsführung sowie Pfarrer Gottfried Löffler über die derzeitige Situation. Sie standen Rede und Antwort.

Dass die Einrichtung sinnvoll ist, wurde noch mal in der jüngsten Gemeinderatssitzung hervorgehoben. Viele Wortmeldungen gab es aber nicht. Die Stadtverwaltung stellte bei ihrer Beurteilung in der Sitzungsvorlage fest: "Die Diakonie leistet mit dem Sozialzentrum ›Kauf und Rat‹ einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung benachteiligter und hilfesuchender Menschen in Bad Wildbad. Aus diesem Grund sollte die Stadt ihrer Verantwortung gerecht werden und das Projekt mit einem finanziellen Beitrag unterstützen." Bei der Abstimmung enthielten sich zwei Stadträte der Stimme.

Wie die Verwaltung in der Vorlage ausführte, betreiben die Kirchengemeinden des Distrikts Bad Wildbad, die Erlacher Höhe Calw-Nagold, der Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald und die Diakonische Bezirksstelle Neuenbürg seit 2009 in Kooperation das Sozialzentrum "Kauf und Rat" in Calmbach.