Bad Wildbad Jahreskarte für Besucher Nummer 500.000

Bürgermeister Klaus Mack, der die Jubiläumsgäste ebenfalls begrüßte, freute sich darüber, dass die vor dem Bau des Baumwipfelpfads avisierte Besucherzahl nicht nur erreicht, sondern übertroffen wurde.

Freier Eintritt

Selbstverständlich gab es für die Jubiläumsbesucher freien Eintritt und die Zusage, kostenfrei an diesem Tag die 50 Meter lange geschlossene Rutsche zu benutzen – es wurde anschließend reichlich Gebrauch davon gemacht.

Außerdem erhält die Familie Perpeets eine Jahreskarte des Baumwipfelpfads.

Dominik Perpeet hatte auf einer Tourismusseite im Internet den Baumwipfelpfad gefunden und wollte seinem Schulfreund und natürlich auch seiner Tochter "Schwarzwald pur" vermitteln – was ihm damit wirklich gelungen war. Die aufgeschlossene Deirdre besucht die erste Klasse der Grundschule in Rheinstetten und freute sich vor allem darüber, dass sie die zahlreichen Comic-Bilder auf dem Pfad und im 40 Meter hohen Turm schon fast alleine lesen und damit die Fragen im neuen Comic-Heft beantworten konnte. Dafür gab’s dann im Turmshop ein kleines Präsent. Das Rutschen fand sie einfach toll, schließlich, so Deirdre, sei sie schon Achterbahn gefahren, was ihr großes Vergnügen bereitet habe.

Aussicht genossen

Natürlich waren Vater Dominik und sein amerikanische Freund Joseph begeistert von den Aktivitäten entlang des Pfades und genossen die tolle Aussicht vom Turm. Dass sie bald wiederkommen wollen, so Dominik, sei selbstverständlich.