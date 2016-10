Die Gartenschau in Bad Herrenalb geht im kommenden Jahr vom 13. Mai bis 10. September. Im Vorfeld wird entsprechend Werbung gemacht, vor allem in der Region. So sind mittlerweile auch im Oberen Enztal Plakate zu sehen. Werden doch bis zum 17. April 2017 Dauerkarten zum Vorzugspreis angeboten. Foto: Kugel