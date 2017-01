Bad Wildbad Hilfe für Opfer von Kriminalität

Bad Wildbad. Die Übergabe des symbolischen Spendenschecks erfolgte im Wildbader Rathaus. Organisator Harald Richter übergab das Geld an Roland Heilig vom "Weißen Ring" in Gegenwart von Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg und Marina Lahmann vom Bad Wildbader Stadtmarketing.

Das Benefizkonzert im Dezember 2016 unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Klaus Mack war schon das zweite für den gleichen Zweck. Die Spendensumme im Jahr 2015 hatte bei knapp 1600 Euro gelegen. Entweder ist die Spendenbereitschaft etwas gestiegen oder die Zahl der Zuhörer ging in die Höhe. Sponsoren des Konzerts waren die Stadt Bad Wildbad mit der mietfreien Überlassung der Halle im Rahmen des ihr zustehenden Benutzungskontingents, das Hotel-Restaurant "Auerhahn" auf dem Bad Wildbader Sommerberg und das Unternehmen Richter in Pforzheim. "Weitere Sponsoren sind willkommen. Dann könnte man noch mehr machen" und "Es wäre toll, wenn wir die Halle voll bekommen könnten", ist der Wunsch von Harald Richter für das diesjährige Konzert wieder im Dezember.

Nach den Worten von Marina Lahmann vom Stadtmarketing gibt es bereits jetzt Terminanfragen von bisherigen Konzertbesuchern. Richter ist davon überzeugt, dass es weitere Konzerte in Bad Wildbad geben wird. Er hat in die Kur­stadt verwandtschaftliche und geschäftliche Verbindungen. Positiv gewesen sind seinen Ausführungen zufolge die Rückmeldungen von Musikern, aus denen die Bereitschaft spricht, auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachts-Benefizkonzert in Bad Wildbad zu gestalten.