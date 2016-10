Bad Wildbad Häufig geht es um Konflikte

Bad Wildbad. Sozialarbeiterin Diana Ehnis und ihr Kollege Daniel Bauer von der Bruderhaus Diakonie, die seit Januar 2014 Träger der Sozialarbeit an den Bad Wildbader Schulen ist, stellten ihre Tätigkeit vor.

Präventive Angebote und eine Beratung bei akuten Krisen gibt es in der Fünf-Täler-Schule (FTS), dem Goßweiler Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) und am Enztalgymnasium. Schüler, Eltern und Lehrer können diese in Anspruch nehmen. Der größte Gesprächsbedarf zeigt sich in den Klassen fünf und sechs. In vielen Fällen ist die Beratung nach wenigen Treffen abgeschlossen, in anderen Fällen werden die Schüler über einen längeren Zeitraum begleitet.

Themen sind sehr vielfältig