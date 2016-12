Bad Wildbad Gemeinde Enzklösterle steigt ins Notinselprojekt ein

Die Bürgermeisterin schlug vor, doch ihre Gemeinde einzubeziehen. So ging sie zusammen mit den Nachtwanderern und Stadträtin Beate Kunz durch infrage kommende Geschäfte und Einrichtungen im Ort. Sinn sei, den Kindern und Jugendlichen etwa auf dem Schulweg im Notfall Zuflucht zu bieten, erklärte Kuhnle. "Gerade für Gästekinder oder Kinder, die nicht so gut Deutsch können, ist das Symbolschild wichtig", ergänzt Nych. In einfachen Fällen gilt es zu helfen, vielleicht ein Pflaster auf die Wunde zu kleben.

Kleber angebracht

In schwierigeren Situationen können Eltern angerufen oder in einer Handlungsanweisung verzeichnete Stellen eingeschaltet werden. Enzklösterles Kindergarten, das Rathaus, die Enztal-Apotheke, das Geschäft mit Schreibwaren und Poststelle, der Einzelhandel "Landkauf Andrea Gulde" sowie der Getränke-Markt Oberes Enztal unterzeichneten gleich eine Vereinbarung und brachten den Kleber als Kennzeichnung an gut sichtbarer Stelle an.