Bad Wildbad Gedenken an Unglück

Inschrift nur schlecht zu lesen

Auf einer Tafel wird ein am Hang liegender Stein erklärt, wobei die Original-Inschrift nur schlecht zu lesen ist. Hier heißt es: "Dieser Stein dient dem Gedenken an Johann Georg Seitz. Der 33-jährige Holzfuhrmann aus Chris­tophshof wurde am 6. August 1902 beim Aufladen von Langholz von einem zurückrollenden Stamm getötet."

Wieder entdeckt wurde der Gedenkstein von Franz Haag. Der Steinmetz Andreas Thill restaurierte ihn zum 100. Todestag.