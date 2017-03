Bad Wildbad Freizeit am Feldberg

Pisten etwas eisig

Am folgenden Tag kosteten die Kinder und Jugendlichen die guten Pisten aus. Sie waren zwar etwas eisig, brachten aber die Ski- beziehungsweise Snowboardfahrer keineswegs aus der Fassung. Ohne Verletzungen beendeten sie mit einem Sportprogramm in Form von Ballspielen in der Turnhalle der Jugendherberge das Programm.

Der Tag darauf wurde nochmals ausgiebig für das Hobby genutzt, bis dann der Bus abfuhr und die glücklichen Wintersportler heil nach Hause brachte. Die Betreuer Oliver Gall, Peter Richter sowie die neuen Jugendleiter Ruben Dürr und Jakob Waidelich, sowie Simone Bätzner kümmerten sich um die Kinder.