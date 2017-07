Bad Wildbad Fingerfertigkeit ist gefragt

Bad Wildbad. "Einfach spitze, dass du da bist", war das Motto des Festes der evangelischen Kirchengemeinde Wildbad/Sprollenhaus in und um das Ludwig-Hofacker-Haus. Mit dieser Aussage wurden die Besucher begrüßt, indem jeder von ihnen diesen Satz auf einer Wäscheklammer am Revers oder am Kragen erhielt.